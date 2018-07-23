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Артур Черарь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Барон: молдавские цыгане почти полностью выехали из страны

Сказано в эфире
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Барон всех цыган Молдовы Артур Черарь рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, в какие уголки мира занес молдавских ромов миграционный вал.

Массовый исход из Молдовы особенно коснулся цыганское население. По информации барона всех ромов нашей республики Артура Чераря, Молдову покинуло до 90% цыган. Причем география их "новой Родины" охватила пол земного шара, основное направление — бывшие страны СССР.

"Очень многие уехали в Россию. Были и на Украине, но три года назад вернулись оттуда, потому что там начались неспокойные времена. Азербайджан, Кыргызстан, Дагестан, Грузия, Армения, Чечня — даже там наши есть. Чеченцы сказали, что если цыгане приехали на их землю работать, торговать, значит, мир будет", — рассказал барон.

Переезжать на новые места очень тяжело, несмотря на то, что цыгане — народ кочевой.

Свадьба (иллюстративное фото из архива)
CC0 / Pixabay / Pexels
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Особо душа болит за детей, для которых чужбина связана со многими вызовами, их приходится преодолевать вместе с родителями. 

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"Ребенка оставлять без присмотра, сами понимаете, это чревато большими опасностями. Поэтому родители забирают их из школы. А вопрос номер один — это образование детей. Я понимаю, что он профессором или академиком не станет, но хотя бы читать и писать он должен", — добавил Артур Черарь.

О жизни молдавских ромов, уехавших за рубеж, цыганский барон рассказал в эфире радио Sputnik Молдова.

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Теги:
цыганский барон, ромы, миграция, Артур Черарь, Общество


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