Барон: молдавские цыгане почти полностью выехали из страны

Массовый исход из Молдовы особенно коснулся цыганское население. По информации барона всех ромов нашей республики Артура Чераря, Молдову покинуло до 90% цыган. Причем география их "новой Родины" охватила пол земного шара, основное направление — бывшие страны СССР.
"Очень многие уехали в Россию. Были и на Украине, но три года назад вернулись оттуда, потому что там начались неспокойные времена. Азербайджан, Кыргызстан, Дагестан, Грузия, Армения, Чечня — даже там наши есть. Чеченцы сказали, что если цыгане приехали на их землю работать, торговать, значит, мир будет", — рассказал барон.
Переезжать на новые места очень тяжело, несмотря на то, что цыгане — народ кочевой.
Особо душа болит за детей, для которых чужбина связана со многими вызовами, их приходится преодолевать вместе с родителями.
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"Ребенка оставлять без присмотра, сами понимаете, это чревато большими опасностями. Поэтому родители забирают их из школы. А вопрос номер один — это образование детей. Я понимаю, что он профессором или академиком не станет, но хотя бы читать и писать он должен", — добавил Артур Черарь.
О жизни молдавских ромов, уехавших за рубеж, цыганский барон рассказал в эфире радио Sputnik Молдова.