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Ковалев Игорь Георгиевич
© Photo: thewallmagazine.ru

Ковалев: приезд в РФ журналиста, взявшего интервью у Путина, - не сенсация

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Уровень враждебности по отношению к России со стороны американских СМИ не будет снижаться, несмотря на интерес, который проявляют к этой стране журналисты из США.

Журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, приехал вместе с семьей в отпуск в Россию. Беседа с российским лидером состоялась по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом. 

Путин в интервью Fox News ответил на вопросы об изоляции России, новом оружии и деле Скрипалей
© Sputnik .
Путин рассказал в интервью Fox News об изоляции России и новом оружии

"У меня были кое-какие сомнения. Но я подумал, а почему бы и нет?", — заявил Уоллес, отвечая на вопрос одного из американских изданий, как он решил поехать в Россию.

Как сообщает РИА Новости, во время поездки Уоллес с семьей посетили Москву и Санкт-Петербург. По словам Уоллеса, его несколько раз узнали на улице.

По мнению российского политолога Игоря Ковалева, нет ничего удивительного в том, что журналист после встречи с Владимиром Путиным решил посетить Россию.

"Человек пообщался с президентом нашей страны, увидел открытость и доброжелательность с его стороны… Поэтому лучше узнать страну, с руководителем которой ты только что беседовал, увидеть ее изнутри — это вполне естественное желание, тем более для журналиста, и его можно только приветствовать", — считает политолог.

В то же время, по его словам, тот факт, что поездка журналиста Fox News в Россию подается ведущими американскими СМИ как сенсация, показывает, что их предубежденность по отношению к нашей стране сохраняется.

"Все-таки ведущие американские издания сейчас явно нацелены на пропаганду против России. Это совершенно очевидный политический заказ, который реализуется уже достаточно давно. Поэтому, на мой взгляд, вряд ли со стороны ведущих американских СМИ, которые даже Дональд Трамп обвиняет в публикации "фейковых новостей" и кампании против него, отношение к России резко изменится — дело все в том же политическом заказе", — сказал Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik.

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Теги:
американские СМИ, Дональд Трамп, Президент РФ Владимир Путин, Ковалев Игорь


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