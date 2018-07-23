Додон: визит патриарха Кирилла в Молдову состоится через несколько месяцев

Игорь Додон сказал, что визит Его Святейшества в Молдову будет приурочен к закладке Храма Преподобного Сергия Радонежского, который, по планам, будет возведен в Кишиневе.

"Мы обсуждали эту тему на последней нашей встрече, которая состоялась месяц-полтора назад. Его Святейшество сказал, что обязательно осенью посетит Молдову. В последний раз, когда он был в наших краях, он был в Кишиневе и на левом берегу. На этот раз мы предварительно договорились, что это будет Кишинев, Комрат и Бельцы. Поэтому, мы надеемся, что осенью, уже через месяц-полтора Его Святейшество будет в Кишиневе", — сообщил президент в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, в настоящее время ведется поиск места, где будет возведен храм, и идеи относительно его строительства, которые уже начали обсуждать с Патриархией Москвы.