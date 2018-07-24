Додон: ждать ли "плана Козака-2" и его подписания

Назначение Дмитрия Козака специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова вызвало шквал предположений в экспертной среде и множество версий того, каких именно шагов ожидать от назначенца.

Стоит ли ожидать появление "плана Козака-2" по типу отвергнутого руководством Молдовы в 2003 году? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил президент Игорь Додон.

"Я считаю 2003 год упущенным шансом для Молдовы по решению приднестровской проблемы. Если бы тогда руководство Молдовы пошло до конца, мы бы эту проблему решили и уже забыли бы о том, что сейчас есть между Тирасполем и Кишиневом. Молдова уже была бы целостной", — сказал Додон.

Вместе с тем президент заявил, что ситуация сейчас сильно отличается от ситуации 2003 года и единственный шанс на реинтеграцию страны — это создание некоего документа внутри Молдовы, внешний план не сблизит берега Днестра.

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"Очевидно, что сейчас ситуация поменялась. Нельзя взять тот план и внедрить его на данном этапе — категорически нет. Поэтому политическое решение приднестровской проблемы возможно только на основании плана, или документа, или концепции, которая будет разработана внутри страны. Это не может быть российским планом, американским или европейским. Решить приднестровский вопрос можно только если договорится Кишинев с Тирасполем, и это будет дипломатический успех и Запада, и Востока. Односторонний план не будет принят никем", — отметил собеседник.