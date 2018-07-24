Ермаков: плата за членство в НАТО – суверенитет

Несмотря на все чаще звучащие с Запада заявления, о том, что двери НАТО открыты для таких стран постсоветского пространства, как Грузия или Украина, членство в альянсе этим странам "не светит" — так считает эксперт РИСИ Сергей Ермаков. НАТО обещает, но никогда не называет конкретные сроки и механизмы вступления, уверен политолог.

"Надо понимать, что Брюсселю сейчас необходимы не потребители безопасности, а поставщики. Причем как раз и Грузия, и Украина, и другие подобные государства прекрасно справляются с этой ролью. Поэтому НАТО неинтересно формально принимать их в свои ряды", — сказал эксперт.

Помимо этого, политолог утверждает, что плата за членство в альянсе — суверенитет. И приводит в пример Македонию, которой даже пришлось отказаться от названия.

Для чего запущены в серию гиперзвуковые боеголовки России>>>

"Очевидно, что членство в НАТО — это ещё вопрос и суверенитета страны. Мы это видим на примере Македонии, которой для вступления в НАТО нужно изменить свою конституцию и название", — резюмировал Ермаков.