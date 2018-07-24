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Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе
© Photo : из личного архива Михаила Йоффе

Правозащитник: непонятно, как Walk Free насчитала в мире 40 миллионов рабов

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Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе усомнился в объективности выводов правозащитной организации Walk Free, чьи эксперты выявили более 40 миллионов людей, занимающихся подневольным трудом.

Некоммерческая правозащитная организация Walk Free представила обновленные данные рейтинга Global Slavery Index, оценивающего количество людей, подвергающихся различным формам рабства. Эти данные приводит РИА Новости.

При составлении Global Slavery Index организация использовала данные о 167 странах мира и более чем 71 тысяче респондентов. В рейтинг попадают те, кто страдает от различных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. В это число входят и заключенные, работающие по месту отбывания наказания, так как, по сути, они работают недобровольно. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным Walk Free, во всем мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подверженных рабству. Причем 71% — это женщины.

Лидером рейтинга стала Северная Корея, где 2,64 миллиона жителей заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством. В топ-10 рейтинга также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

Россия заняла в Global Slavery Index 64-е место.

Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе сомневается в серьезности этих данных. То, что существуют определенные формы рабства в мире — это бесспорно. Но в каком объеме это существует — трудно судить, поскольку неясно, какую методику использовала организация, назвав эти цифры, и чем они обоснованы.

"Я думаю, это достаточно примитивный расчет. Поэтому принимать его за серьезное обоснование того, что происходит в мире, нет правовых оснований", — сказал Михаил Йоффе, комментируя в эфире радио Sputnik выводы Walk Free.

Безусловно, проблема рабства существует в мире, отметил собеседник. Просто ее форма стала совершенно иной, чем она была, к примеру, в Древнем Риме.

"Рабство связано с бесспорным принуждением человека выполнять труд фактически за еду. Это подневольное состояние, когда работающий полностью зависит от человека, у которого он живет. Конечно, это требует проведения проверки, контроля со стороны международных органов, в том числе ООН", — добавил он.

Коснувшись России, которая оказалась на 64 месте рейтинга, правозащитник отметил, что здесь возможны случаи принуждения к неоплачиваемому труду, к примеру, в сельском хозяйстве. Но они носят единичный характер, поэтому говорить о какой-то системе было бы неправильно.

"Я думаю, что такие случаи есть, но они не могут носить массового характера, когда в этот вопрос должна вмешиваться ООН, или обсуждаться вопрос, как, мол, плохо живется в России. Единичные случаи не могут нести системный, массовый характер. Поэтому, конечно, в каждом конкретном случае надо разбираться, но говорить о системности рабского труда в России, что в России существует повальным образом рабство, я считаю, что оснований нет", — заключил правозащитник.

Global Slavery Index не раз подвергался критике из-за недостаточной достоверности. Эксперты высказывали сомнения в методах подсчета, используемых организацией. Кроме того, по словам специалистов, у составителей рейтинга отсутствует четкое понимание термина "современное рабство", а его формулировка меняется из года в год.

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Теги:
рабство, статистика, Михаил Йоффе


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