Додон: в Молдове вероятны досрочные парламентские выборы

Президент РМ Игорь Додон считает вероятным проведение в стране досрочных парламентских выборов, глава государства рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, при каких обстоятельствах это может произойти.

По мнению президента, крайне важно, как будут развиваться события после очередных парламентских выборов, которые пройдут в конце 2018 — начале 2019 года. По его словам, в следующий парламент пройдут три основных игрока: ПСРМ, которая будет добиваться получения парламентского большинства, правые партии, альянсом или отдельно друг от друга, а также ныне правящая Демократическая партия.

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В случае, если ПСРМ не получит большинства в парламенте, то возникнет необходимость в коалициях. Додон изначально исключил альянс социалистов и остальных формирований, которые, по его прогнозам, попадут в следующий парламент. Единственно возможным для ПСРМ вариантом рассматривается сотрудничество с независимыми депутатами, которые пройдут по одномандатным округам, с которыми можно договариваться о создании парламентского большинства.

Третий сценарий, который прогнозирует Игорь Додон, — это альянс правых против социалистов. Правда, глава государства считает его маловероятным в связи с противостоянием, которое вылилось в уличные протесты.

"После того, что произошло в Кишиневе за последние месяцы и то, что будет продолжено этой осенью — я имею в виду протесты правой оппозиции против правой проевропейской партии власти, я думаю, что шансы создать на правом фланге новый альянс минимальны", — отметил президент в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В этой ситуации вероятен последний, четвертый, сценарий. По мнению Игоря Додона, после парламентских выборов возможны внеочередные выборы в законодательный орган, результаты которых будут уже иными.

"И следующий сценарий, который очень реален — это досрочные парламентские выборы. Если ПСРМ не сможет получить большинство и договориться с независимыми депутатами, тогда вероятность досрочных выборов велика. В этом случае Партия социалистов получит еще больше мандатов", — заключил президент.