Додон: что будет с молдавским "безвизом" после парламентских выборов

Президент Молдовы в эксклюзивном интервью радиостудии Spunik Молдова рассказал, как будут складываться отношения нашей страны с ЕС после выборов в законодательный орган.

После парламентских выборов, в случае победы партии социалистов, безвизовый режим Молдовы с Евросоюзом будет отменен — такое мнение можно услышать не только от обывателей, но и в экспертной среде.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком

Есть ли доля правды в этих словах, об этом — в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказался президент республики Молдова Игорь Додон.

"Это не более чем попытки дезинформировать часть населения Молдовы, и делаются они в рамках предвыборной борьбы, избирательной кампании. Никаких ограничений и изменений в соглашении о безвизовом режиме не может быть. Мы приветствовали это соглашение, когда его приняли", — заявил Додон.

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Критика Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС касается совсем других позиций, отметил президент.

"У меня есть определенное мнение, касающееся Соглашения об ассоциации, в основном — его экономической части, по другим же моментам, таким как безвизовый режим, никаких вопросов нет, и быть не может, все ясно и понятно, нужно двигаться дальше", — резюмировал собеседник.