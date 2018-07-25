Клещенко: судьба клуба "Зимбру" остается под вопросом

Самый знаменитый футбольный клуб Молдовы пережил несколько этапов взлетов и падения — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный молдавский футболист и тренер Сергей Клещенко.

"Когда я пришел в "Зимбру", был еще Советский Союз, мы были привязаны к государству. Государство привлекало определенные предприятия, которые вкладывали деньги в команду. Сейчас так происходит в Беларуси. Сказал Лукашенко поддержать этот клуб — поддерживают", — пояснил Клещенко.

Новое время — это новые вызовы для футбольного клуба, продолжил собеседник.

"Когда мы стали независимой страной, клубом занялся Николай Черный, он был сильно эмоционально заряжен и вкладывал в клуб очень много денег. Но со временем каждый хочет увидеть отдачу от вложений. Сегодня "Зимбру" пытается выжить самостоятельно, насколько у них это получится — покажет время", — отметил эксперт.

Не стоит забывать о постоянной смене — юных футболистах. Пока с этим у клуба все в порядке.

"У клуба сейчас есть только собственная база, стадион в аренде у Федерации футбола на 15 лет, автобусов своих нет, есть тренировочные поля — одно искусственное, одно натуральное, радует, что туда ходят дети — почти 500 человек", — резюмировал собеседник.