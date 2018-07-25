Агаркова: "налоговая революция" в Молдове сделает богатых еще богаче

Эксперт в области налоговой политики и публичных финансов Лилиана Агаркова в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала о том, чей доход наилучшим образом преобразится в результате введения единой ставки подоходного налога.

Ранее премьер-министр Молдовы объявил о налоговой реформе, которая должна быть внедрена уже с 1 октября этого года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Единый подоходный налог в Молдове: что ждет жителей страны

"Мы снизим подоходный налог с физических лиц с 18 до 12 процентов путем введения единой ставки. Мы также приняли решение сократить вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования на 5 процентов — с 23% до 18%", — отметил глава кабмина.

Кроме того, в два раза будет увеличено ежегодное личное освобождение, которое будет составлять не 11 280 леев, а 24 000 леев ежегодно.

По словам Павла Филипа, озвученные меры приведут к увеличению доходов работников на 6%, а работодателей — на 5%.

Однако, по мнению эксперта по налогам Лилианы Агарковой, почувствуют прибавки далеко не все.

"Если доход физического лица условно составляет 5300 леев, значит, это физическое лицо в действующих условиях платит налог в сумме 491 лей 30 банов. В новых условиях, при личном освобождении 2000 леев в месяц и ставке 12% в месяц налог составит 396 леев. Снижение составит 19%, и физическое лицо в месяц сэкономит 95 леев 30 бань. А что сэкономят богатые? Лицо, которое, допустим, в месяц получает 70 000 леев — это у нас сотрудники госкорпораций, различных агентств и так далее. В действующих условиях, при двух ставках и освобождении в 940 леев в месяц, это физическое лицо оплачивает 12 128 леев 30 банов. В новых условиях это лицо уплатит 8 160 леев, то есть сэкономит в месяц 3 968 леев", — отметила специалист.

Таким образом, по подсчету эксперта, доход людей с зарплатой в 5300 леев за год увеличится на 1140 леев. Те, же, кто получают, к примеру, 70 000 леев, ежегодно будут экономить порядка 48 тысяч леев.

"Вот вам социальная и налоговая справедливость, а также социальная направленность. На цифрах получается, что выигрывают как всегда богатые", — констатировала собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

По ее словам, во всех развитых европейских странах социальная справедливость обеспечивается налогами: чем выше доход — тем выше ставка. Исключение составляют несколько государств: Болгария, Россия, три прибалтийские страны, где введен фиксированный подоходный налог. В других странах работает либо нулевая ставка или три ставки подоходного налога.

"К примеру, в Испании максимальная ставка для богатых составляет 51%. У нас это предложение, единая ставка подоходного налога в 12%, учитывая социальную раздробленность, весьма неуместна," — резюмировала Агаркова.