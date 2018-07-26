Трошин: БРИКС против торговых войн Трампа

Главным вопросом на саммите БРИКС в Йоханнесбурге стало противостояние повышению таможенных тарифов со стороны США — об этом рассказал эксперт РИСИ Николай Трошин.

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По его мнению, торговые войны, начатые Дональдом Трампом, могут серьезно подорвать экономику мира.

"Торговые войны, которые начали США, — тревожный сигнал для современной экономики. В недавнем прогнозе МВФ на текущий период утверждается: если все, что заявил президент США, а также все ответные меры на такие действия Вашингтона будут реализованы, мировая экономика потеряет полпроцента глобального ВВП. Это — много: и рецессия, приближение которой не за горами, может в результате наступить значительно раньше, чем прогнозируют экономисты", — заявил Трошин.

Ученый отметил, что БРИКС на Западе часто пытаются выставить в негативном свете, что наводит на определенные мысли.

"Совокупный ВВП стран БРИКС не уступает американскому, это крупнейшее международное объединение. И в Европе, и в США очень часто пытаются представить его негативно, как искусственную организацию, и это явно не спроста, БРИКС — это сила, с которой нужно считаться", — отметил эксперт.