Пшеничников: Кубу ждут рынок и однополые браки

После завершения на Кубе почти 60-летнего правление братьев Кастро все ждали перемен на Острове свободы, и они, действительно, произошли, утверждает эксперт РИСИ Игорь Пшеничников. 22 июля Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой конституции страны. Главное в этом документе — это признание роли рынка и частной собственности, а также введение поста президента республики.

"Впервые за все годы после Кубинской революции 1959 года в основном законе страны будет признаваться право частной собственности и будут узаконены рыночные отношения. Стоит отметить, что проект новой конституции предусматривает регулирование рынка "в рамках экономического планирования в зависимости от интересов общества при осуществлении принципа предотвращения неравенства, которое этот рынок порождает", — сказал эксперт.

В проекте нового основного закона эксперт узрел реверансы в сторону условного Запада — ими он считает нововведения о правах человека и, конечно же, узаконивание в стране однополых браков.

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"Изменяется нынешняя концепция, согласно которой брак возможен только "между мужчиной и женщиной", и определяется, что брак — это "союз между двумя людьми". Проще говоря, кубинцы узаконивают однополые браки. Как это будет в реальности, сказать трудно, учитывая то, что традиционное мышление кубинцев резко отрицает нетрадиционные отношения", — резюмировал Пшеничников.