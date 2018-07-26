Шеларь: налоговая реформа задешево узаконит дома в "сиротских" районах

Правительство дало положительный отзыв на законодательные инициативы, объединенные в пакет налоговой реформы. Одна из них предусматривает введение сбора в 3%, при уплате которого лица, владеющие незадекларированным имуществом, смогут его легализовать.

Не будут иметь право на добровольное декларирование имущества президенты, премьер-министры, министры, депутаты, руководящий состав Национального центра по борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Государственной налоговой службы, Национального банка Молдовы, Службы информации и безопасности, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национального агентства по регулированию в энергетике, Национального агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий и проч. А также все руководители банков, причастных к мошенническим схемам в банковской системе.

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Комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова данную инициативу, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь отметила, что таким образом может быть легализовано имущество, полученное чиновниками сомнительным путем и оформленное на третьих лиц.

"Если я чья-то мама, пенсионерка, и на меня зарегистрированы три дома, которые я никогда не декларировала, потому что не было такой необходимости, теперь я их задекларирую. А три процента, я надеюсь, мне заплатить помогут", — отметила собеседница.

Тем не менее, по ее словам, несмотря на возникающие подозрения, в сложившихся в Молдове условиях эта возможность имеет право быть.

"Я считаю, что это неплохо. Понятно, что это решение вызывает скепсис, но я понимаю также, что не меньший скепсис вызывают "сиротские" кварталы в разных районах нашей любимой столицы, которые построены отнюдь не только бизнесменами", — резюмировала она.