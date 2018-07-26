Депутат: у нас есть деньги на налоговую "революцию"

Депутат парламента Александр Банников в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал, за счет чего будет компенсирован дефицит средств, который образуется в результате сокращения размера налоговых отчислений.

Парламент Молдовы на заседании в четверг утвердил во втором и окончательном чтении революционную налоговую реформу, которая, среди прочего, предполагает введение единого подоходного налога для физлиц и снижение отчисления работодателя в соцстрах. За инициативу проголосовали 56 депутатов.

Таким образом, в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. Сумма в 24 тысячи леев — это уровень прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года.

Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

По словам премьера Павла Филипа, озвученные меры приведут к увеличению доходов работников на 6%, а работодателей — на 5%.

Однако даже разработчики законопроекта утверждают, что вместе с внедрением этой инициативы сократятся примерно на два миллиарда леев поступления в государственный бюджет страны.

Член постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Александр Банников утверждает, что деньги для обеспечения внедрения налоговых послаблений есть.

"Собираемость налогов в этом году, по сравнению с прошлым, увеличилась примерно на 18%. Это касается как Налоговой инспекции, так и Таможенной службы. Это исчисляется примерно в пределах тех двух миллиардов, о которых говорится", — сказал депутат в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, единая ставка подоходного налога внедрена "во многих странах Восточной и Западной Европы". Он уверен, что налоговые послабления будут стимулировать бизнес-среду выходить из тени. Кроме того, депутат отметил, что налоговая реформа будет способствовать уменьшению себестоимости товаров, в связи с тем, что будет уменьшена налогооблагаемая база.