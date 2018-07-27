Экономист: вырастет ли зарплата у молдаван после "налоговой революции"

Одобренная правительством законодательная инициатива, уже прозванная "налоговой революцией", включает пункты, которые должны сказаться на изменении размера заработной платы работающих граждан Молдовы. Речь идет о введении единого подоходного налога для физических лиц в размере 12% и о увеличении суммы личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. Как именно изменится заработная плата наших сограждан после 1 октября 2018 года — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова попыталась ответить экономист Галина Шеларь.

"Ответить однозначно на этот вопрос сейчас невозможно, сказано, что увеличивается личная, необлагаемая налогом база. Как это происходит обычно? Оклад умножается на 12 месяцев, вычитается необлагаемая база и с оставшегося начисляются или 7 процентов как раньше или 18. Если с октября ежегодное личное освобождение увеличится до 24 000 леев, то с чего их будут отнимать"?— поинтересовалась эксперт.

Особенно смущает собеседницу тот факт, что изменения начнутся в октябре, а не с началом нового года.

"Это только на словах все просто — до октября было 11 280 и все налоги и доходы пересчитывали так, а сейчас от чего будут отнимать больше? От оставшихся двух месяцев? Как будут пересчитывать нам налоги — неясно", — резюмировала экономист.