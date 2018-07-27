Бушилэ: как жильцам домов справиться с "перестройщиками" и рекламистами

Эксперт в области вопросов муниципального хозяйства столицы Раду Бушилэ рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как защитить свое жилище от последствий бурной и часто незаконной деятельности сограждан.

Желание перестраивать и улучшать свойственно человеку, особенно если речь идет о его собственном жилище. Вместе с тем порой деятельность индивидуумов, желающих улучшить собственную квартиру, осуществляется за счет соседей. О том, что делать в такой неприятной ситуации, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области вопросов муниципального хозяйства столицы Раду Бушилэ.

"Если речь идет о некой конструкции на первых этажах или даже внутри строения, то это компетенция строительной инспекции. Составляется заявление, вызывается инспекция, инспектор проверяет все документы, связанные со строительством или конструкцией. Есть ли контракт, не снесены ли несущие стены, есть ли авторизация на эти работы. Если что не так, он составляет протокол для суда и инстанция потом учитывает все указанные моменты", — сказал эксперт.

Реклама — двигатель торговли, это давно не является секретом. К сожалению, в погоне за коммерческим успехом, некоторые предприниматели готовы вешать баннеры и рекламные вывески в неподходящих для этого местах. Доходит до того, что реклама порой закрывает часть окон жилых помещений. Как регламентировать и обуздать деятельность рекламщиков, также сообщил собеседник.

"Все, что связано с рекламой, различными баннерами или навесами, регламентируется внутренней организацией жилищного комплекса — собранием, у которого есть председатель. Должно быть решение собрания. Согласие всех его участников. Изначально предоставляется проект рекламы, как она будет выглядеть в сочетании с домом или окнами квартиры", — объяснил Бушилэ.