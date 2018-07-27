Шабанов: торговые войны выиграть невозможно

По мнению экономического эксперта Антона Шабанова, в условиях глобализации в торговых войнах между странами не может быть победителя, поэтому государствам ничего не остается, кроме как договариваться.

"Здесь есть два способа решения проблемы. Первый способ — это сесть и договориться. Второй путь — продолжать торговые войны, а они приведут к катаклизмам, о которых говорят эксперты. Это будет очередной глобальный мировой экономический кризис, диктующий новые правила, по которым мы дальше будем жить", — отметил собеседник радио Sputnik.

Эксперт, придерживаясь либеральной точки зрения, считает, что противоборствующие страны в любом случае рано или поздно договорятся.

"Даже худой мир лучше доброй войны. По той простой причине, что мир стал очень сильно глобальным. И в случае начала торговой войны никто ее не выиграет никогда. Если есть война, то пострадают все", — отметил специалист.

По его мнению, это прекрасно понимает американский президент Дональд Трамп, который "играет мускулами" перед ЕС и Китаем, зная, что у него есть время до выборов.

"Если эта война приведет к плачевным последствиям для экономики США, он прекрасно понимает, что выиграть выборы он не сможет, и ему придется договариваться", — резюмировал Шабанов.