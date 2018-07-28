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Антон Коробков-Землянский
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: в мире происходит перенасыщение рынка мобильными телефонами

Сказано в эфире
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Сегодня уже 59 процентов людей в мире пользуется смартфонами, еще чуть более трети имеют обычные телефоны - таковы последние данные аналитической компании Pew Research Center.

О пользе и ущербе телефонной связи рассказал начальник службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский.

Мобильный телефон
© Fotolia / Tanusha
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"Мобильные телефоны, если не учитывать самые бедные страны, есть у каждого. У некоторых их даже по несколько штук. Кто-то даже пытается обзавестись двумя номерами, используя один для бизнеса, а другой для разговоров с членами семьи. У детей практически с 7-8 лет уже есть дешевый мобильный телефон для связи", — заявил в эфире радио Sputnik Коробков-Землянский.

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Тем не менее, как добавил собеседник, от домашних телефонов люди не отказываются. Стационарные телефонные аппараты есть и во многих учреждениях.

"На каждого из нас приходится по несколько смартфонов. Видимо сейчас происходит перенасыщение рынка. Все те, кто могут купить, уже купили", — отметил эксперт.

Он добавил, что люди также часто меняют свои аппараты, так как они очень быстро устаревают и не рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации.

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Теги:
смартфоны, мобильные телефоны, рынок, Антон Коробков-Землянский, Общество


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