Политолог: люди сами передают шпионам информацию о себе

Заместитель директора российского Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров объяснил, как различные приложения в смартфонах собирают подробную информацию об их пользователях.

По мнению собеседника радио Sputnik, данные о пользователях считывают практически все приложения, которые люди скачивают себе на смартфоны.

"Разработчики и компании, чьи приложения мы устанавливаем, не скрывают, что они хотят как можно больше получить информации о пользователе, чтобы сделать интересующее только нас, уникальное маркетинговое предложение", — заявил Шатров.

Разработчики собирают информацию о том, что пользователи читают, покупают, слушают и так далее. А затем начинают формировать под себя потребителя, пояснил эксперт.

© Sputnik / Александр Кряжев Американцы и европейцы боятся за личные данные

Шатров уточнил, что уже давно каждый человек получает на смартфон уникальную рекламу, предназначенную только для него и сформированную на основе его интересов, которые зафиксировали специальные технологии из разных приложений.

Как у интернет-мошенников может оказаться ваш номер телефона>>>

"Мы видим, как активно продвигаются программы и платформы о здоровом образе жизни. То есть о нас уже собирают биологическую информацию — биение сердца, частота пульса, состояние здоровья. Мне кажется это — уже последняя стадия. Все иные наши личные данные — это одно, но теперь программы собирают информацию и о нашем состоянии здоровья", — заключил политолог.