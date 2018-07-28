Политолог: люди сами передают шпионам информацию о себе

По мнению собеседника радио Sputnik, данные о пользователях считывают практически все приложения, которые люди скачивают себе на смартфоны.
"Разработчики и компании, чьи приложения мы устанавливаем, не скрывают, что они хотят как можно больше получить информации о пользователе, чтобы сделать интересующее только нас, уникальное маркетинговое предложение", — заявил Шатров.
Разработчики собирают информацию о том, что пользователи читают, покупают, слушают и так далее. А затем начинают формировать под себя потребителя, пояснил эксперт.
Шатров уточнил, что уже давно каждый человек получает на смартфон уникальную рекламу, предназначенную только для него и сформированную на основе его интересов, которые зафиксировали специальные технологии из разных приложений.
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"Мы видим, как активно продвигаются программы и платформы о здоровом образе жизни. То есть о нас уже собирают биологическую информацию — биение сердца, частота пульса, состояние здоровья. Мне кажется это — уже последняя стадия. Все иные наши личные данные — это одно, но теперь программы собирают информацию и о нашем состоянии здоровья", — заключил политолог.