Осипов: из-за погони за дешевизной мы получаем менее надежную технику

Как пример, эксперт выбрал производство автомобилей. По его мнению, сейчас не существует местных автопромов.

© AFP 2018 / Harold Cunningham На Международном Женевском автосалоне-2018 показали автомобили будущего 16

"Любой автомобиль делается из десятков тысяч компонентов, которые производятся в самых разных уголках земного шара", — заявил в эфире радио Sputnik Андрей Осипов.

Задача производителя не только в том, чтобы предложить продукт, востребованный на рынке, но и минимизировать его стоимость по всем статьям, считает эксперт.

Таким образом, как отметил собеседник, известные бренды автомобилей, уже более чем на 80 процентов собраны из запчастей, изготовленных в Китае.

"Мы знаем, что, чем дешевле цена комплектующих, тем выше вероятность его отказа. В итоге сталкиваемся с тем, что погоня за дешевизной приводит к тому, что те или иные агрегаты оказываются менее надежны", — заключил Осипов.