Эксперт: резкое изменение погоды может вызвать суицидальные мысли у человека

Повышение или резкое снижение температуры вызывает осложнения психического и соматического характера, заявил в эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, было и множество исследований о том, каким образом изменение климата и внешняя среда влияют на состояние человека. Многие факты действительно имеют под собой подтверждения, в том числе и статистические, сказал эксперт.

"При резком повышении и снижении температуры воздуха возникает больший процент суицидальных наклонностей у людей, больший процент каких-то осложнений психического и соматического характера", — отметил в эфире радио Sputnik Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что метеозависимые люди чаще чувствуют какие-то симптомы, связанные с головной болью, головокружением и другими некомфортными ощущениями. А суицидальные мысли возникают у людей с определенными ментальными нарушениями, заключил собеседник.