Эксперт: резкое изменение погоды может вызвать суицидальные мысли у человека

По его словам, было и множество исследований о том, каким образом изменение климата и внешняя среда влияют на состояние человека. Многие факты действительно имеют под собой подтверждения, в том числе и статистические, сказал эксперт.
"При резком повышении и снижении температуры воздуха возникает больший процент суицидальных наклонностей у людей, больший процент каких-то осложнений психического и соматического характера", — отметил в эфире радио Sputnik Мелик-Гусейнов.
Он добавил, что метеозависимые люди чаще чувствуют какие-то симптомы, связанные с головной болью, головокружением и другими некомфортными ощущениями. А суицидальные мысли возникают у людей с определенными ментальными нарушениями, заключил собеседник.