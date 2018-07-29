Психолог: причиной агрессии человека является внутренняя картина мира

Доктор психологии Артур Гараганов назвал в эфире радио Sputnik несколько причин, которые могут вызвать агрессивное поведение человека в социуме.

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"Одной из причин, почему люди готовы совершить такой антисоциальный и агрессивный поступок против общества, является внутренняя картина мира. Она может быть подорвана различными внутренними состояниями", — заявил психолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, речь идет об эмоциях, обидах, личностных и межличностных травмах и трагедиях.

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Чтобы избавиться от внутреннего напряжения, боли, комплексов, неприятных эмоций, которые сложно пережить, человек идет на такой поступок, как бы выбрасывая свое внутреннее состояние во вне, добавил Гараганов.

"Таким образом он говорит обществу — посмотрите и примите меня таким, какой я есть, помогите мне избавиться от этого состояния. Если не поможете, то я пойду против вас. Это такой инстинктивный механизм, он позволяет человеку метафорично избавиться от своего глубинного напряжения", — объяснил собеседник.

Специалист отметил, что причинами такому поведению могут послужить и другие факторы. Например, употребление психотропных препаратов или уже имеющееся психическое расстройство, которое может быть вызвано и плохой наследственностью.