Винодел: люди уже не употребляют спиртное только ради пьянства

Согласно исследованию, проведенному немецкой компанией GfK (Growth from Knowledge), самым популярным среди россиян напитком оказалось вино. По подсчетам специалистов, потребление вина за год в России выросло почти на 9%.

По мнению винодела Павла Щвец, эти цифры указывают на то, что жители России становятся более внимательны к тому, что они едят и пьют, как они живут.

"Весь мир движется к тому, что лучше меньше, да лучше. Вопрос просто выпить алкоголь, чтобы забыться, уже не стоит. Люди пьют напитки, чтобы получить удовольствие. Вино — это тот напиток, который дает наибольшее количество ярких впечатлений. Эта культура вина способствует более уважительному отношению к напитку и к своему состоянию и, конечно, к сочетаемости вин и блюд", — отметил специалист.

По его словам, в российских магазинах практически нет фальсифицированного алкоголя. Не допускает подделку в розничную продажу единая государственная автоматизированная система, которая контролирует производство и оборот алкоголя. Однако, это не означает, что на рынке вообще нет несертифицированных напитков.

"Есть продукция, которая продается без акцизных марок — это контрабандное вино, которое поступает с внешних рынков. Особенно дорогие вина продаются часто на черном рынке. И, конечно, есть гаражные виноделы, которые в силу определенных причин не могут получить лицензию и перейти в правовое поле, но имеют клиентов, которым продают свое вино", — добавил он.

Почему россияне стали пить больше вина, в эфире радио Sputnik рассказал винодел Павел Швец.