Барзыкин: ЧМ-2018 показал эффективные механизмы безвизового режима

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (FAN ID).
Несколько ранее, президент страны Владимир Путин заявлял, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в страну до конца года. При этом уточнялось, что члены семей обладателя FAN ID смогут получить визу бесплатно. Мера призвана увеличить число туристов.
Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в эфире радио Sputnik о том, стоит ли России ожидать после ЧМ-2018 массового наплыва иностранцев — приедут ли в страну новые туристы из числа любителей футбола.
"Думаю приедут — если не все, то значительная часть. Ведь в прошлом году у нас проходил Кубок, в преддверии Чемпионата мира, и значительное число приехало, особенно из латиноамериканских стран и из Европы. И они повторно в этом году приехали на чемпионат. Так что сейчас — практически безвизовый режим. Сколько их всего приедет — точно сказать нельзя, тут ведь и финансовое их положение нужно учитывать", — сказал эксперт.
Весьма важно, отметил собеседник, что ЧМ-2018 — это своего рода опыт безвизового режима для страны.
"Они увидели Россию совершенно с другой стороны, передали это своим родным и близким, что даст, конечно, определенный стимул. Важно отметить, что практика Чемпионата мира показала: эффективные механизмы безвизового режима могут быть применимы и на других мероприятиях, как культурных, так и деловых или спортивных", — отметил эксперт.