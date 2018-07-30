Додон: когда ждать официального визита президента Молдовы в Бухарест и Киев

Президент республики в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, когда он посетит столицы Румынии и Украины.

Действительно ли президент Молдовы придерживается декларируемого принципа многовекторной внешней политики и желает хороших отношений страны со всеми соседями — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает сам молдавский лидер Игорь Додон.

"Я всегда говорил, что открыт к диалогу со всеми, на Западе и на Востоке. Молдова обречена иметь хорошие отношения со всеми, мы не можем смотреть однобоко. Мы не можем дружить с кем-то против кого-то. Только взвешенная внешняя политика может обеспечить Молдове нормальное развитие и будущее", — сказал Додон.

Президент также ответил, когда стоит ждать его официального визита в столицы Румынии и Украины.

"Что касается наших соседей — мы видим, что у них есть внутренние проблемы, я даже не буду их комментировать, но как только будет желание с их стороны провести встречу — мы к этому готовы", — резюмировал собеседник.