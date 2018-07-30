Гырбу: торговая война между ЕС и США не повлияет на курс евро в Молдове

Экономист Виорел Гырбу считает, что торговая война, объявленная США Евросоюзу, не пошатнет стабильность европейской валюты, а у жителей Молдовы нет оснований для беспокойства относительно курса евро, во всяком случае, в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп провел 25 июля переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам, что стороны начнут работу по отмене всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

Это вызвало сопротивление лидеров европейских держав. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не поддерживает на данном этапе начало переговоров по торговому соглашению между ЕС и США, поскольку для этого пока нет условий.

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По мнению молдавского экономиста Виорела Гырбу, ограничения на европейские товары, введенные Дональдом Трампом, в настоящее время не представляют угрозу для курса европейской валюты. Как евро, так и вся европейская экономика достаточно крепки, чтобы их могли пошатнуть американские санкции, считает эксперт.

"Я думаю, что евро сейчас достаточно стабилен. На данный момент прямого и большого влияния на курс евро я не вижу. Потому что в любом случае экономика Евросоюза огромна. Экспорт очень важен, рынок США — это главный рынок для экспорта товаров и услуг из ЕС. Но на данном этапе конфликт между США и ЕС не достиг каких-то серьезных оборотов", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Экономист добавил, что проблемы со свободными рыночными отношениями возникают тогда, когда речь идет о взаимодействии между развитыми и неразвитыми экономиками. А это больше относится к Молдове, нежели к Евросоюзу или США.

"Я считаю, что слишком открыли экономику Республики Молдова, не беря во внимание очень лимитированную возможность конкурировать. Для нас свободная торговля — это проблема. А в ЕС и США совсем другая ситуация", — подчеркнул специалист.

Услышат ли жители Молдовы отголоски торгового противостояния между США и ЕС Виорел Гырбу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.