Эксперт: торговая война США и Китая не всем во вред

С начала 2018 года президент США Дональд Трамп вводит все новые и новые тарифы на товары, ввозимые из Китая. После того как 5 июля вступило в силу положение дополнительных пошлинах на китайский импорт суммой в 34 миллиарда долларов, Китай не замедлил с ответом, введя дополнительный сбор в отношении самых разных американских товаров, начиная от соевых бобов и заканчивая электрокарами.

Как результат, китайские торговые сети стали закупать часть товаров у ближайших соседей, сообщает Sputnik Таджикистан. Так, по данным на март, Казахстан на 50% нарастил экспорт пшеницы в КНР, а в июне министр сельского хозяйства, выступая в Астане, заявил, что к 2020 году поставки зерновых в Китай вырастут аж втрое по сравнению с уровнем 2016-го.

© Sputnik / Владимир Вяткин Торговля - повод для войны: в чем Китай обвиняет американцев

Нынешние отношения США и Китая открыли коридор возможностей для многих других стран, в первую очередь Центральноазиатских, и не только — об этом сообщил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

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"Эту торговую войну обсуждают в Киргизии, Казахстане и не только. Говорится о том, что открываются возможности для выхода на аграрный рынок Китая, который необъятен. В силу исторических причин, попадание любой иностранной продукции на китайский рынок, было связано с преодолением большого количества разнообразных сложностей, потому что китайская система допуска иностранной продукции очень сложна. Тот же Казахстан уже пять лет упорно бьется за выход своей мясной продукции на китайский рынок, растительного масла, и только в этом году наметились определенные подвижки", — рассказал эксперт.