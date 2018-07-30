Эксперт: желание Турции присоединиться к БРИКС понятно и логично

Свое предложение о принятии в БРИКС Эрдоган озвучил в ходе пресс-конференции на саммите организации, проходившем в ЮАР.

"Мы с этими пятью странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", — подчеркнул президент Турции, которого цитирует РИА Новости.

По мнению ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН, доктора исторических наук Бориса Долгова, Анкара активно стремится участвовать в новых экономических форматах, причем в тех же самых, в которых уже участвует Россия.

"Турция и ранее высказывала стремление присоединяться к тем экономическим альянсам, в которых действует Россия и ее союзники. Это логичное стремление, поскольку экономические отношения между Турцией и Россией развиваются достаточно динамично. Такое намерение Турции как раз укладывается в русло экономической политики этой страны", — отметил собеседник радио Sputnik.

© Sputnik / ALEXANDER NATRUSKIN Трошин: БРИКС против торговых войн Трампа

Что касается перспектив присоединения Турции к БРИКС и практической реализации этой процедуры, по мнению Бориса Долгова, будет решаться экспертами и политиками. Однако, уже само по себе стремление Анкары вступить в организацию, по его словам, "нужно только приветствовать".

На настоящий момент в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика. Первый саммит объединения состоялся в июне 2009 года, когда ЮАР еще не входила в БРИКС.