Эксперт: это убивает больше молдаван, чем аварии

В Молдове люди гибнут из-за причины, которая во всем цивилизованном мире давно осталась в прошлом. Имя ей — угарный газ, СО. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"За прошлый год больше людей погибло от угарного газа, чем под колесами автомобилей в Кишиневе. А проблему эту решить несложно — во многих странах, например, власти устанавливают датчики, определяющие СО, а то, что у нас кое-где установили датчики, улавливающие дым, — это не то. Угарный газ тяжелее воздуха и оседает на пол. Если его уровень поднялся до потолка — спасать уже некого", — констатировал эксперт.

Что делать, и кто виноват — эксперт отвечает и на эти расхожие вопросы. По его мнению, виновны в смертельных случаях, связанных с отравлением СО, как граждане страны, так и ее власти.

"Не все люди знают, что именно представляет опасность. Напомню, что половина несчастных случаев в прошлом году произошла из-за газовых котлов, а не из-за печей. Многие люди ищут датчики, измеряющие СО, но не все знают, где их найти — даже мы с командой экспертов не нашли нормальных поставщиков, нашли датчики только в Китае, но покупать их оттуда не все умеют и не у всех людей, особенно в селе, есть на это время", — резюмировал Унгуряну.