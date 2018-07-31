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Лилиана Агаркова
© Photo: Monitorul Fiscal

Налоговик: амнистия сэкономит владельцам незаконного имущества миллионы леев

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По расчетам специалиста по налогам Лилианы Агарковой, принятый парламентом закон "О добровольном декларировании и налоговом стимулировании" позволит владельцам незаконно полученного имущества сэкономить десятки тысяч леев на его легализации.

Парламент Молдовы на заседании 26 июля утвердил во втором и окончательном чтении революционную налоговую реформу, которая среди прочего предполагает введение сбора в 3%, при его уплате лица, владеющие незадекларированными средствами или имуществом, смогут их легализовать. 

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Не будут иметь право на добровольное декларирование имущества президенты, премьер-министры, министры, депутаты, руководящий состав Национального центра по борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Государственной налоговой службы, Национального банка Молдовы, Службы информации и безопасности, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национального агентства по регулированию в энергетике, Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, а также все руководители банков, причастных к мошенническим схемам в банковской системе.

По словам эксперта в области налоговой политики и публичных финансов Лилианы Агарковой, амнистия капитала позволит его собственникам не только легализовать имущество, полученное сомнительным путем, но и значительно сэкономить на этом.

"Тут замечательная получается цифра. За имущество стоимостью 500 тысяч леев при прежних условиях я бы уплатила 89 тысяч леев. Это исходя из ставок подоходного налога в 7 и 18 процентов и личного освобождения 940 леев в месяц. Если я легализую эти средства после принятия закона, то я уплачу только 15 тысяч, а это в шесть раз меньше. Есть смысл? Конечно есть", — подсчитала специалист.

По ее мнению, прописанные законом ограничения, согласно которым ряд чиновников был лишен возможности воспользоваться амнистией, по факту выглядят формально, поскольку их с легкостью можно обойти.

"Проживая в Молдове огромное количество лет, все из нас становятся чьими-то нанашами или нанашками. Я могу передать за определенную благодарность своему нанашу или нанашке мои денежные средства, он их легализует, а я при новых условиях сэкономлю. На легализации полмиллиона леев 74 тысячи леев у меня еще останется", — резюмировала эксперт.

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Теги:
налоговая амнистия, налоговая реформа, Лилиана Агаркова


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