Мухин: Трамп не оставляет странам Европы выбора – чей газ им покупать

Европейский союз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Кроме того, он добавил, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета Евросоюза.

Высказывания Дональда Трампа в эфире радио Sputnik прокомментировал Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он отметил, что последние действия США на различных рынках слабо соотносятся с международным правом и нормами ВТО.

"Дональд Трамп последовательно выполняет предвыборные обещания, которые он давал, когда был кандидатом в президенты. Пока это у него вполне получается. Правда, это выполнение его предвыборных обещаний слабо соотносится с международным правом и нормами Всемирной торговой организации", — сказал Мухин.

Более того, по словам эксперта, США по сути "выкручивают руки" Евросоюзу, ведя столь агрессивную экономическую политику.

"Возникает вопрос: как далеко Соединенные Штаты готовы зайти в вытеснении конкурентов с различных рынков, в том числе с европейского. Что касается заявления Трампа о строительстве в ЕС терминалов для приема СПГ, то оно носит скорее политический характер, чем экономический, так как очень похоже на объявление намерения агрессивного поглощения рынка. То есть он как бы не оставляет странам Европы выбора — чей именно газ им покупать. В связи с чем возникает вопрос о правомерности подобных действий", — резюмировал собеседник.