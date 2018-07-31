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Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Эксперт: птицы против самолетов, есть ли шанс выжить

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Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал, почему не удается обезопасить самолеты от столкновения с птицами, и какие последствия могут быть от попадания пернатых в двигатель воздушного судна.

Мероприятия по орнитологическому обеспечению полетов проводят практически все аэропорты мира, однако даже самые современные методы не гарантируют полную безопасность полетов. Не исключение аэропорт Кишинева, хотя происшествий с участием птиц у нас не так и много. 

Аэропорт. Архивное фото.
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В феврале 2015 года вынужденную посадку совершил самолет, который направлялся из Кишинева в Милан. Причиной стало попадание в двигатель самолета птицы при взлете лайнера Airbus 320. Аналогичный случай произошел в июле 2016, когда вылетевший из молдавской столицы в Лиссабон самолет вернулся из-за столкновения с пернатым.

Впрочем, как утверждают эксперты, подобные столкновения, хотя и связаны с неприятными эмоциями, но как правило заканчиваются благополучно. Поскольку у современных самолетов два двигателя, вероятность попадания птицы в оба минимальна. Но даже если это происходит, а история говорит, что были и такие случаи, у пилотов есть возможность избежать катастрофы.

"Если повреждения критические, автоматика выключает оба двигателя и пилотам остается планировать. Такой случай был несколько лет назад, когда при взлете лайнера А-320 в оба двигателя попали птицы, двигатели выключились, но пилоты не растерялись. Обследуя направление реки, они смогли произвести довольно плавную и мягкую посадку на воду, и люди были спасены", — рассказал Виктор Прядка в комментарии Sputnik Казахстан.

В случае попадания птицы в один двигатель задача упрощается.

"Это обычно происходит на взлете. Но тяги одного двигателя достаточно, чтобы произвести взлет, выработать топливо и произвести безопасную посадку", — добавил он.

По словам собеседника, аэропорты принимают специальные меры по охране от птиц. Это делается с помощью электронной аппаратуры, а также специально обученных соколов, которые не допускают близкого к аэропорту расположения птиц. Однако даже самые современные методы не дают 100-процентных результатов.

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"С течением времени птицы привыкают к звукам, которыми их специально отпугивают, поэтому данные спецсигналы надо чередовать или менять. В этом случае можно избежать столкновения с пернатыми. Конечно, ни один самолет не застрахован от попадания птицы в двигатель. Пилоты специально проходят подготовку на предмет правильных действий в такой внештатной ситуации", — резюмировал специалист.

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Теги:
безопасность полетов, столкновение, птицы, самолет, Виктор Прядка


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