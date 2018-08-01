Додон: для жителей Молдовы может быть облегчено получение гражданства России

Обязательное условие отказа от молдавского паспорта при получении гражданства Российской Федерации может быть отменено.

Как сказал Игорь Додон, проблема обязательного отказа от молдавского паспорта при получении гражданства России обсуждалась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: в Молдове вероятны досрочные парламентские выборы

"Надо решить очень важный вопрос, и я обращался по этому поводу к президенту Российской Федерации. Сейчас по законодательству России запрещено двойное гражданство для жителей Российской Федерации. Это означает, что эти несколько сотен тысяч молдаван, которые хотят получить российское гражданство, должны отказаться от молдавского. Конечно, они не хотят этого делать", — отметил глава государства.

По его словам, по отношению к гражданам стран СНГ, в том числе Молдовы, в этом вопросе могут быть сделаны послабления.

"Здесь надо предусмотреть определенные возможности исключения из общего правила хотя бы жителей стран СНГ, чтобы позволить им двойное гражданство. Это очень важно. Я думаю, что есть возможность решения данной проблемы в будущем", — резюмировал молдавский лидер.

Президент Молдовы Игорь Додон в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о возможном решении проблемы, с которой сталкиваются жители республики при получении российского гражданства, обязательным условием которого является отказ от молдавского гражданства.