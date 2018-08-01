Экономист: об этом преступлении против народа Молдовы все забыли

Экономический эксперт Сергей Унгуряну утверждает, что половина украинской ГЭС-2 с плотиной у Наславчи должна на законных основаниях принадлежать Молдове.

Принадлежащая Украине Днестровская ГЭС-2, расположенная в районе села Наславча Окницкого района, занимает свыше 17 гектаров молдавской земли. Но основная проблема вовсе не территориальная — по мнению экологов, данный гидроузел перманентно разрушает экологический баланс Днестра.

Экономический эксперт Сергей Унгуряну озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова скандальную версию истории создания Днестровской ГЭС-2, согласно которой, наша страна имеет законное право на половину этого сооружения.

"У нас были документы 80-х годов прошлого века, содержащие в том числе и топографическую съемку. Там было указано где именно проходит линия разделения между Украиной и Молдовой. Еще до строительства дамбы. И по этим документам Молдова имеет право на половину этой дамбы", — заявил эксперт.

Ни Кишинев, ни Киев не в состоянии сейчас доказать права Молдовы, продолжил эксперт, доказательства в настоящий момент остались только в Москве.

"Эти документы были таинственным образом утеряны молдавской стороной. Хотя бумаги существовали в трех экземплярах — в Москве, Киеве и Кишиневе. Киев нам эти документы не даст — им это невыгодно, наша же сторона совершила, я считаю, должностное преступление — в Кишиневе эти документы сожгли как "старые". А у Москвы мы ничего не просим. И я не понимаю, почему наши чиновники этого не делают", — резюмировал собеседник.