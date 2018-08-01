Матвейчев: зачем страны Балтии "ломятся" в Скандинавию

Балтийские страны стремятся к тому, чтобы их перестали именовать Восточной Европой, а начали считать Скандинавией. Об этом говорил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, демонстрируя уровень экономического роста своей страны, еще жестче высказался бывший министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс.

"Когда о ком-то отзываются, как о восточноевропейцах, они на самом деле имеют в виду варваров. Простых людей, которые что-то не вполне понимают", — сказал политик.

Политолог, профессор Высшей Школы Экономики и политтехнолог Олег Матвейчев сказал в эфире радио Sputnik, что Евросоюз давно проигрывает другим странам, и стремиться стать его полноправным членом не стоит.

"Нынешняя элита балтийских стран своим менталитетом находится в 70-80-х годах, они все еще считают, что была процветающая Европа в то время и страшный, уходящий в прошлое СССР. Но сейчас почти все российские города с точки зрения чистоты и безопасности выглядят лучше европейских", — заявил эксперт.

Европа уже не та, считает профессор, она сильно изменилась.

"Недавно в Скандинавии, в одном из пригородов, заявили об отделении и желании жить по законам шариата, а прибалтийские элиты всего этого не замечают, они все еще стремятся в Европу, которой давно уже нет", — заключил Матвейчев.