Бэнэреску: дети, находящиеся под социальной опекой, в 18 лет остаются на улице

О том, что происходит с молодыми людьми, которые после достижения совершеннолетия лишаются социальной опеки, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала народный адвокат Майя Бэнэреску.

На смену детским домам в Молдове пришли профессиональные родители и дома семейного типа. Люди, прошедшие подготовку, могут воспитывать сразу нескольких детей, оставшихся без попечения родителей.

После достижения совершеннолетия, молодой человек может остаться в семье, но в случаях, когда приходится ее покинуть, он фактически остается на улице. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказала народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.

"Самое главное для таких детей — это жилье, они обязательно должны быть им обеспечены. К сожалению, у государства нет такой возможности. Этот вопрос не раз обсуждался, и мы говорили о том, что им должна выделяться хотя бы комната", — отметила собеседница.

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Обустроить жилые дома для таких детей можно было бы на месте закрытых интернатов, считает омбудсмен.

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"У нас закрыли много интернатов, и почему бы их не благоустроить, чтобы там могли жить эти дети. Фактически они остаются без жилья, а та сумма, которую они получают после выхода из-под социальной опеки, слишком мала. Получается, что они остаются наедине с самими собой", — заключила Майя Бэнэреску.