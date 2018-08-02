Кортунов: как избежать убийств журналистов в неспокойных странах

После трагедии в ЦАР, где убили троих российских журналистов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала СМИ сообщать во внешнеполитическое ведомство о командировках корреспондентов в "горячие точки".

Почему убили россиян — об этом в эфире радио Sputnik рассуждал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Можно предположить, что их приняли за кого-то другого. За представителей другой группировки, тем более случилось это ночью. Возможно, конечно, и банальное ограбление. Если говорить о ловушке, то непонятно зачем ее устраивать именно для российских журналистов. Не думаю, что местным жителям важно, как события в их стране будут освещаться в российских СМИ", — сказал эксперт.

Корутнов согласен с Захаровой — посещение подобных стран как ЦАР должно быть согласовано с дипломатическими представительствами и миссиями.

"Было бы логично, чтобы журналисты в таких странах регистрировались в российском посольстве, прошли бы инструктаж о том, куда стоить ездить, а куда не стоит, но как я понял, ничего этого сделано не было. Это странно, ведь понятно всем, что обстановка в этой стране очень неспокойная", — резюмировал собеседник.