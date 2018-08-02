Политолог: в перспективе Турция может покинуть НАТО

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о том, почему Анкара отдаляется от Вашингтона.

Минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел этой страны в связи с громким делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат замораживанию.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что считает данную ситуацию по-настоящему странной и даже абсурдной.

"Это очень яркий пример абсолютно неразумной политики, поскольку негативные эффекты от данных действий США будут огромными, а позитивных, честно говоря, я не вижу совсем. Речь идет о том, что, пожалуй, впервые за все время существования современной системы международных отношений Соединенные Штаты вводят персональные санкции против министров правительства союзного им государства", — объяснил политолог.

Собеседник уверен, что подобные действия США могут еще сильнее отдалить Турцию от Запада, вплоть до выхода страны из НАТО.

"Очевидно, что и без того сложные отношения между Вашингтоном и Анкарой в результате только ухудшатся: санкционный режим никак не способствует сближению позиций. Напротив, грубое демонстративное давление на такую страну как Турция может только подтолкнуть Анкару на дальнейшее отдаление от Вашингтона, а если все так и будет продолжаться, то в перспективе — на выход Турции из системы НАТО", — резюмировал эксперт.