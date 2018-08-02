Сазонова: в масштабное реформирование ООН верится с трудом

Реформы, которые проведет ООН для того, чтобы избежать банкротства, будут иметь лишь бюрократический характер, считает юрист Кира Сазонова.

Больше половины стран, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН) перестали платить взносы. В результате ООН столкнулась с острой нехваткой средств, что в перспективе может привести к банкротству.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о том, что сейчас изучаются все возможные варианты по сокращению расходов, не связанных с содержанием персонала.

Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Кира Сазонова в эфире радио Sputnik выразила мнение о том, что организацию необходимо реформировать, однако в действительности это вряд ли произойдет.

"Реформирование организации стоит на повестке с 1946 года, то есть фактически с самого момента ее образования. Поэтому в начало какого-то масштабного реформирования верится с трудом. Более 80 стран перестали платить взносы, это впервые", — отметила Сазонова.

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По словам эксперта, реформы, которые будет проводить ООН, возымеют лишь бюрократический характер.

"Возможно, будет сокращение количества представительств, сокращение покупок карт и книг для библиотеки ООН, то есть — лишь небольшие изменения", — добавила собеседница радио Sputnik.

По состоянию на 30 июня из 193 стран, входящих в ООН, взносы перевели только 112, а дефицит бюджета достиг 138 миллионов долларов.