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Корнелиу Чуря
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Политолог: как изменятся отношения Кишинева и Брюсселя в ближайшее время

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Политический аналитик Корнелиу Чуря рассказал о том, как выборы в Европейский парламент скажутся на евроинтеграционных процессах Молдовы и ее отношениях с ЕС.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года, после чего отношения Молдовы и ЕС несколько изменятся — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Самая критически настроенная структура ЕС по отношению к Молдове — Европейский парламент. И его состав, как ожидается, сильно изменится. Там окажется больше популистов, как их называют, националистов, противников миграции. И после этого Евросоюз начнет по-другому выстраивать с нами отношения", — заявил Чуря.

Больше прагматизма, меньше высокопарных обещаний — именно таким, по мнению собеседника, станет диалог Кишинева и Брюсселя.

"Отношения будут выстраиваться на более прагматической основе. Скорее всего, скажут напрямую, что в ближайшее время не будет никакого сближения, но при этом выставят четкие, однако выполнимые условия. И наши отношения с Евросоюзом войдут в нормальное русло без очень высоких ожиданий и с одной, и с другой стороны", — резюмировал политолог.

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Теги:
Брюссель, ЕС, Кишинев, Корнелиу Чуря, ЕС, Молдова


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