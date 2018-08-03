Тофилат: насколько безопасно летать самолетами в Молдове

Молдавские самолеты опасны для жизни, они стары, в любой момент может произойти катастрофа, летать лучше из соседних стран — такие утверждения порой можно услышать от молдавских обывателей. Соответствуют ли они, хотя бы частично, реальности? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экс- государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат.

"Проблема не касается исключительно нашей молдавской действительности. Авиакатастрофы случаются далеко не только из-за технических неполадок. Технические неисправности это 10-15% от всех катастроф. Есть погодные условия, есть человеческий фактор, есть злой умысел — терроризм, есть военные происшествия. Можно вспомнить как немецкий пилот совершил самоубийство и забрал с собой всех пассажиров. Бывают еще и ошибки диспетчеров — редко, но бывают. Поэтому дело не только в технических проблемах и неполадках", — сказал эксперт.

Тофилат утверждает, что воздушный транспорт — это пример потрясающего прогресса в области безопасности, поэтому страх летать на самолетах в настоящее время ни на чем не основан.

"Несколько лет назад Международная организация гражданской авиации отметила, что не было ни одного крушения самолета на регулярных воздушных рейсах в течении года. Это невероятно, авиация — реальная история мирового успеха в повышении безопасности. Если сравнить количество происшествий и количество жертв 50 лет назад и сейчас, то мы увидим ошеломляющий прогресс", — резюмировал собеседник.