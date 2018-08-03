16:30 03 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD16.52
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Олег Тофилат
© Sputnik /

Тофилат: насколько безопасно летать самолетами в Молдове

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
210 0 0

Бывший государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры комментирует слухи об опасности авиаперелетов в нашей стране.

Молдавские самолеты опасны для жизни, они стары, в любой момент может произойти катастрофа, летать лучше из соседних стран — такие утверждения порой можно услышать от молдавских обывателей. Соответствуют ли они, хотя бы частично, реальности? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экс- государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат.

"Проблема не касается исключительно нашей молдавской действительности. Авиакатастрофы случаются далеко не только из-за технических неполадок. Технические неисправности это 10-15% от всех катастроф. Есть погодные условия, есть человеческий фактор, есть злой умысел — терроризм, есть военные происшествия. Можно вспомнить как немецкий пилот совершил самоубийство и забрал с собой всех пассажиров. Бывают еще и ошибки диспетчеров — редко, но бывают. Поэтому дело не только в технических проблемах и неполадках", — сказал эксперт.

Тофилат утверждает, что воздушный транспорт — это пример потрясающего прогресса в области безопасности, поэтому страх летать на самолетах в настоящее время ни на чем не основан.

"Несколько лет назад Международная организация гражданской авиации отметила, что не было ни одного крушения самолета на регулярных воздушных рейсах в течении года. Это невероятно, авиация — реальная история мирового успеха в повышении безопасности. Если сравнить количество происшествий и количество жертв 50 лет назад и сейчас, то мы увидим ошеломляющий прогресс", — резюмировал собеседник.

По теме

В самолет, вылетевший из Кишинева, ударила молния
Берегите кошельки: как дешево купить билет на самолет, отправляясь в отпуск
Теги:
катастрофа, самолет, безопасность, Олег Тофилат, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Топор
    А вот и Джонни!

    Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе камбина, 10 апреля 2018 года
    Копание в прошлом

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.

  • Морской археолог Эстонского морского музея Велло Мясс
    Затонувшая история

    Капитан исследовательского судна Mare Велло Мясс рассказал Sputnik о своей работе и перспективах подводной археологии Эстонии.

  • Золотые цепочки
    Дела амурные

    Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями.

  • Грузинские археологи в ходе экспедиции в древнем городе-крепости Самшвилде
    Царское сокровище

    Археологи в ходе экспедиции в древнем городе-крепости Самшвилде обнаружили уникальные монеты, принадлежащие трем царям Грузии.

  • Полис ОМС
    Обязательная медицина

    О том, как в сухумской городской поликлинике оформляют российские полисы ОМС, почему людям нужно медстрахование и как получить документы, читайте в материале Sputnik.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Сталин с главой НКВД Николаем Ежовым, который был расстрелян в 1940 году
Первый "фотошоп": как удаляли из фотографий неугодных соратников вождей СССР
Балет на улицах Мехико
Сексуальное Па показали балерины в перламутровых пачках прямо на улице
Как питаться в жару
Что есть в жару, чтобы не стало плохо

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться