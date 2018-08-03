Пикин: заявление Юнкера о сокращении поставок газа из РФ не отражает реальность

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, говоря об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом, обратил внимание на сокращение зависимости Евросоюза от российского природного газа.

В рамках встречи политики обсудили возможность увеличения импорта сжиженного природного газа из Штатов в Европу. Они заявили о готовности Евросоюза инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, если цены будут конкурентоспособными. По словам Трампа, США и ЕС обсуждают строительство девяти-одиннадцати новых СПГ-терминалов в Европе.

В то же время российские эксперты утверждают обратное. Как заявил в эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, поставки российского газа в Европу только увеличились.

"Заявление Юнкера удивляет, потому что по статистике, Россия стала поставлять больше газа в Европу и движется к тому, чтобы преодолеть рубеж в 200 миллиардов кубометров в год. Может быть он имеет в виду, что с открытием южного коридора из Азербайджана появился еще один поставщик, но он небольшой, он поставляет почти в 20 раз меньше того, что поставляет Россия", — отметил Пикин.