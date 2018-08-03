Эксперт: смогут ли мигранты, работающие в России, получать пенсию

Могут ли мигранты, работающие в Российской Федерации, рассчитывать на получение пенсий в будущем, рассказала эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

Сотни трудовых мигрантов из Молдовы ежегодно уезжают работать в Российскую Федерацию. Проработав там немалое количество лет и подходя к преклонному возрасту, они задумываются о том, на что будут жить после окончания трудовой деятельности.

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Главным поводом для беспокойства мигрантов является то, что большинство из них работает нелегально. Смогут ли люди, отправляющиеся на заработки в Россию, рассчитывать на получение пенсии в будущем? Ответ на этот вопрос дала эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

"Что касается обеспечения пенсий мигрантам, могу сказать, что отношусь к этому с большим скепсисом. Механизм легального взаимодействия работодателей с нанятыми людьми очень слаб. Большая их часть оформляет мигрантов как нелегалов, или записывает их под чужими фамилиями. В цивилизованном государстве работодатель должен нанимать человека легально, и необходимо, чтобы так и было", — отметила эксперт в эфире радио Sputnik Таджикистан.

Джураева также выразила опасение, что в случае, если работодателей обяжут выплачивать пенсии мигрантам, нелегальных рабочих станет еще больше.

"Боюсь, что для большей части работодателей, которые пытаются избежать налогов за мигрантов, обязательство выплачивать им пенсии станет еще одной причиной нанимать нелегалов", — заключила эксперт.