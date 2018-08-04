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Виктория Бабицки
© Sputnik / Osmatesco

Врач: в этих фруктах и овощах больше всего нитратов

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К чему может привести желание поесть ранних фруктов и овощей, а также о вреде нитратов рассказала врач-гастроэнтеролог Виктория Бабицки.

Временем созревания арбузов считается август, однако на прилавках магазинов и на обочинах дорог их можно увидеть даже в июне. Как правило, такие плоды содержат в себе нитраты. Продавцы уверяют, в это время в них содержится минимально допустимое количество.

Однако даже малое количество нитратов может со временем привести к интоксикации, утверждает врач-гастроэнтеролог Виктория Бабицки.

"Проблема нитратов особенно актуальна сегодня, и бороться с ней нужно на государственном уровне. Даже я как потребитель вынуждена отказаться от многих фруктов из-за содержания в них нитратов. Это в первую очередь арбузы, баклажаны также впитывают много нитратов. В любом случае, когда их небольшое количество, они будут накапливаться и проявятся со временем в виде гастрита, заболеваний кишечника, а чаще всего в виде интоксикации или аллергии", — отметила врач.

По словам собеседницы, несмотря на то, что зимой люди тоже едят несезонные фрукты и овощи, случаев отравления гораздо меньше.

"Мы давно привыкли, что не нужно есть зимой фрукты и овощи, так как они не натуральные, и их привозят из-за границы. Однако зимой у нас нет столько случаев отравлений, как летом. Зимой почти никто не обращается", — заключила Бабицки.

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Теги:
интоксикация, нитраты, арбузы, отравления, Виктория Бабицки, Медицина и здоровье


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