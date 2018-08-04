Психолог: расскажу, как прожить в браке долго и счастливо

Зачем люди вступают в брак, и как его сохранить на долгие годы, рассказала психолог Алена Никольская.

Вступление в брак является одним из самых важных моментов в жизни каждого человека. Если раньше молодые люди торопились обменяться кольцами потому, что "так надо", и потому, что "так проще", то сейчас, они не спешат, и для этого есть ряд причин.

О том, для чего люди вступают в брак, в эфире радио Sputnik рассказала психолог Алена Никольская.

"У каждого человека есть свои вторичные выгоды. Иногда брак — это просто бегство от одиночества, когда ему тяжело быть наедине с собой. Для кого-то это бегство из своей семьи, когда там присутствует жесткий прессинг. Также это могут быть и материальные вопросы, когда человеку выгоднее жить вместе. А иногда у девушек в голове зажигается лампочка, что срочно нужно выйти замуж, ведь все подруги уже замужем", — сказала Никольская.

По словам психолога, очень важно не совершать поспешных поступков, так как из-за этого брак может вскоре быть расторгнут.

"Иногда кажется, что лучше быть с кем-то, чем одному, и тогда человек принимает поспешное решение. Мы часто не задумываемся, насколько подходит нам человек, с которым мы собираемся связать свою жизнь. Нужно заранее узнавать сходятся ли у вас интересы, оба ли вы хотите детей, быть может девушка хочет работать, а мужчина хочет, чтобы она сидела дома. Это все нужно выяснять до вступления в брак", — заключила собеседница радио Sputnik.