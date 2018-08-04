Эксперт: эти традиции самые популярные на молдавских свадьбах

Наверное, каждая девушка с детства мечтала об идеальной свадьбе, поэтому когда дело доходит до ее организации, молодожены сталкиваются с рядом вопросов. В первую очередь стоит определиться, в каком стиле будет проходить церемония.

Многие отдают предпочтение традиционным свадьбам, с учетом молдавских обычаев и национального колорита.

О том, какие молдавские традиции сейчас самые популярные, а от каких пора отказаться, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала свадебный эксперт Кристина Подорникова.

"Сейчас остались самые красивые традиции, к примеру калач невесты всегда был и будет, когда во время мероприятия разрывается калач невесты и решается, кто будет главой семьи. Это очень красивая, стилизованная традиция, которую можно хорошо преподнести при помощи танцоров. Ни одна свадьба не обходится без калачей. Еще одна красивая традиция — снятие фаты. Это момент, когда невеста переходит в статус жены", — отметила собеседница.

Эксперт также рассказала о том, какие обряды перестали быть интересными.

"Утрированная традиция с мытьем рук нанашей уже уходит в прошлое. Также традицию с одеялами, подушками и перевоплощением невесты, когда она укутана всякими пледами и коврами, мы стараемся избегать", — заключила Подорникова.