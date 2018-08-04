Бэнэреску: дети, рожденные в тюрьмах РМ, растут там в нормальных условиях

Какова судьба тех, кто родился уже в заключении, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску.

Пятнадцать детей в Молдове находятся за решеткой вместе со своими мамами. Речь идет о детях, рожденных в пенитенциарных учреждениях, которые до трех лет могут находиться там рядом с матерью. Пятеро из них живут в пенитенциарном учреждении №7 в селе Руска, еще десять — в селе Прункул.

Как отметила в эфире радиостудии Sputnik Молдова народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску, дети живут там в нормальных условиях.

"Хочу сказать, что дети находятся там в хороших условиях. У них отдельный блок, где они живут только с мамами. Молдова, в принципе, соблюдает все международные стандарты в этом плане. Кроме того, что там есть комнаты, в которых мамы находятся с детьми, есть кухня, ванная, и места, где дети могут играть. Конечно, нельзя сказать, что там все отлично. Есть работа, нужно оборудовать площадки для игр, докупить новые игрушки, книги", — рассказала адвокат.

По словам Бэнэреску, вынужденное расставание с матерю после достижения трехлетнего возраста дети переносят болезненно, поэтому готовить их к этому нужно заранее.

"Ребенок до трех лет не понимает, где он находится. Для него в этом возрасте важно, чтобы мама была рядом. Конечно, когда после трех лет он вынужден уйти, он воспринимает это болезненно. Просто нужно начинать готовить ребенка заранее, что вскоре ему придется расстаться с мамой", — отметила собеседница.