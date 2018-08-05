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Андрей Осипов
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Осипов: вот почему срок эксплуатации автомобилей уменьшается

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Производителям автомобилей не выгодно выпускать машины с долгим сроком эксплуатации, считает автоэксперт Андрей Осипов.

Каждый человек хочет, чтобы приобретенный им товар служил ему как можно дольше. Это касается и автомобилей. Однако запросы потребителя постоянно растут, он уже видит машину не только средством передвижения, но и хочет, чтобы она выполняла как можно больше функций.

Именно поэтому производителям не выгодно создавать автомобили с долгим сроком эксплуатации. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал автоэксперт Андрей Осипов.

"Маржа при продаже автомобиля сейчас невелика, поэтому основную прибыль производители получают именно от продажи запасных частей и при обслуживании транспортных средств. Автопроизводителям не выгодно сейчас выпускать автомобили, которые будут служить нам 15-20 лет. На это их толкает сам потребитель, который хочет видеть все больше опций в своей машине — сенсорный экран, доступ в интернет и т.д.", — отметил Осипов.

Собеседник добавил, что выпускать автомобили с коротким сроком эксплуатации производителей вынуждают не только запросы потребителей, но и экологический фактор.

"Сейчас правительства стран требуют, чтобы каждая новая машина была более экологически чистой. И мы наблюдаем, что моторы становятся менее объемными, но более экологически чистыми. К примеру, в Японии за использование старого автомобиля, которому более 5 лет, платят большой налог", — подчеркнул эксперт.

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Теги:
старые машины, срок эксплуатации, автомобиль будущего, автомобили, экология, Андрей Осипов, Общество


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