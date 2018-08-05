Билецкий: эти продукты ни в коем случае нельзя употреблять вместе

Какие продукты лучше не есть вместе, чтобы не набрать лишние килограммы, в эфире радио Sputnik Молдова рассказал фитнес-тренер Роман Билецкий.

Кусочек масла в горячей каше, запеченное мясо с картофелем — такие привычные, казалось бы, сочетания могут привести к набору лишних килограммов, считает фитнес-тренер Роман Билецкий.

Он рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, каких сочетаний в еде лучше избегать.

"Хлеб с маслом точно совмещать нельзя. Если вы хотите похудеть, или хотя бы не набрать лишние килограммы, то совмещать углеводы с жирами не стоит, потому что выделяется слишком много инсулина, который откладывает нам жиры. Говорят, кашу маслом не испортишь. Кашу, может, и не испортишь, а фигуру точно. Поэтому добавлять его можно только символически", — отметил собеседник.

Он также упомянул о продуктах, которые ошибочно считают полезными.

"Чаще всего человек даже не подозревает, что он употребляет. К примеру, все считают молоко и кефир белковыми продуктами, и пьют его на ночь, думая, что употребляют белок. На самом деле это углеводные продукты, которые вечером поднимут вам инсулин", — заключил фитнес-тренер.