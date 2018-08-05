Бахтин: интернет 5G откроет нам невероятные возможности

В 2019 году в Москве планируют запустить высокоскоростной интернет 5G. Об этом сообщил замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько. Тестироваться новая связь будет в следующих сферах: здравоохранение, транспорт, строительство и ЖКХ.

Запуск высокоскоростной сети открывает невероятные перспективы, считает заведующий кафедрой "Телекоммуникационные системы" НИУ МИЭТ Александр Бахтин.

"В перспективе нас ожидает высокоскоростное оборудование, которое открывает нам новые возможности — от виртуальной реальности до мобильных сетей с постоянным доступом к ним. Уже все идут к такому понятию, как умный город, беспилотное управление автомобилем в режиме реального времени и т.д.", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Бахтин также рассказал, в каких областях можно использовать новинку.

"Такие технологии можно использовать в самых разных областях. К примеру, датчики для определения погоды — экологические. Датчики, с помощью которых можно было бы перенаправлять пробки на дорогах. 5G откроет еще больше перспектив", — отметил эксперт.